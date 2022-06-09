ГД начала разрабатывать законопроект о строительстве ночлега для бездомных

По всей России скоро могут появиться сотни новых ночлежек для бездомных. Их планируют строить в рамках законопроекта, который разрабатывают в Госдуме.

Предполагается, что градостроители будут обязаны создавать в новых районах приюты для бездомных. Депутаты отметили, что в данный момент в РФ наблюдается дефицит подобных объектов. Бывает, что не все люди, попавшие в беду, могут получить помощь.

Законопроект о возведении ночлежек уже отправили на рассмотрение в Минстрой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

