Российские космонавты поздравили жителей страны с Днем Победы с борта МКС

Российские космонавты, работающие на борту Международной космической станции, поздравили жителей страны с Днем Победы. В своем обращении Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев поблагодарили ветеранов за их мужество и подвиг в защите отечества.

Сергей Кудь-Сверчков, Герой России, космонавт Роскосмоса, заявил, что 81 год назад наши предки победили беспощадного врага, стремившегося стереть с лица Земли целые народы. Он подчеркнул, что именно нашей стране мир обязан освобождением от такого явления, как фашизм.

