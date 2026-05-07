Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Школьники и студенты колледжей Москвы познакомились с концептом исцеляющей среды на выставке "Вместе" в 62-й больнице. Ученики медицинских предпрофессиональных классов смогли глубже осмыслить будущую профессию. Школьники из медиаклассов учились создавать медиаконтент в нестандартной среде.

"В "Московской электронной школе" мы активно развиваем сервисы на основе искусственного интеллекта. Один из них – сервис "Цифровой учитель". Он помогает ученикам лучше усвоить математику, английский язык, физику и информатику. Этот инновационный инструмент определяет темы, где есть трудности. С начала этого учебного года им воспользовались более 19 миллионов раз, а школьники решили более 66 миллионов задач. Всего таким помощником пользуются свыше 1,7 миллиона человек. Сейчас он входит в число наиболее популярных сервисов в МЭШ", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве на майские праздники изменился режим работы социальных учреждений. Экстренные службы города остаются на связи круглосуточно. С подробным графиком работы учреждений можно ознакомиться на mos.ru и сайтах ведомств.