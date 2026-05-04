Температура в Москве может подняться до плюс 27 градусов 6 мая

В столице 4 мая ожидается до плюс 25 градусов тепла, а 6 мая температура воздуха может подняться до плюс 27 градусов. Первые майские грозы прогремят в Москве 5 мая, и только к концу недели весенний зной пойдет на спад до 15 градусов.

Эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин отметил, что за XXI век весна в Москве потеплеет примерно на 7 градусов. Врач-дерматокосметолог Елизавета Бобина посоветовала москвичам использовать SPF-защиту, так как майские лучи солнца уже опасны для кожи.

