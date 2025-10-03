Компания Genotek нарушила сроки выполнения ДНК-тестов

Клиенты крупной московской компании Genotek месяцами не могут получить результаты ДНК-тестов, несмотря на истечение всех обещанных сроков. Как выяснилось, компания столкнулась с проблемами поставки реагентов после ухода с российского рынка иностранного поставщика, что привело к образованию большой очереди заказов.

В Genotek подтвердили наличие задержек и сообщили об усилении штата и оборудования для решения проблемы. Между тем спрос на генетические тесты в России продолжает расти – за год он увеличился на 11%. Специалисты отмечают, что при нарушении сроков выполнения тестов клиенты имеют право на возврат средств согласно условиям договора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.