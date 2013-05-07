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07 мая 2013, 12:21

Мэр Москвы

Пассажиропоток общественного транспорта с начала года возрос на 3,2%

Пассажиропоток общественного транспорта с начала года возрос на 3,2%

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Во вторник, 7 мая, в Филевском автобусно-троллейбусном парке обсудили программу развития транспортной системы столицы. О результатах доложили Сергею Собянину. По данным заместителя мэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова, в первый раз за много лет в "Мосгортрансе" увеличилось количество пассажиров.

Состав парка обновляется ежегодно. Вся новая техника удобна для людей с ограниченными возможностями. В течение пяти лет закупают только низкопольные автобусы и троллейбусы. Кроме этого, машины оборудованы двигателями экологического класса "Евро-5", которые безвредны для окружающей среды. Сейчас подвижной состав насчитывает более четырехсот автобусов и двухсот троллейбусов. Ежегодная перевозка пассажиров составляет более 90 миллионов человек.
общественный транспорт Илья Федоровцев новости развитие Сергей Собянин
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