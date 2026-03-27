27 марта, 07:45
Школьников на семейном образовании обяжут сдавать ВПР
Минпросвещения РФ подготовило изменения для семейного обучения, согласно которым дети, учащиеся на дому, будут сдавать всероссийскую проверочную работу (ВПР) минимум раз в год вместе с учениками классов.
На данный момент такие контрольные необязательны, и родители полностью несли ответственность за обучение ребенка. Нововведение позволит усилить контроль и сохранить право детей на участие в государственных проверках знаний.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.