В центре "Профессии будущего" переобучились 90 тысяч москвичей за 2,5 года

За 2,5 года быстрое переобучение на новую специальность в центре "Профессии будущего" прошли 90 тысяч москвичей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В первом квартале 2026 года больше всего москвичей переучивались по направлениям промышленности, строительства и ЖКХ, транспорта, IT и индустрии гостеприимства. Чаще всего жители столицы переучиваются на оператора станков с ЧПУ, токаря и швею.

