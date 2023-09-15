Корабль "Союз МС-24" смог успешно пристыковаться к МКС

Корабль "Союз МС-24" с российско-американским экипажем успешно пристыковался к МКС. Роскомос вел прямую трансляцию этого события.

На Корабле находятся командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О'Хара. Помимо космонавтов, корабль доставил на станцию около 120 килограмм полезных грузов, в числе которых фото- и видеоаппаратура, бортовая документация, еда, личные вещи космонавтов, оборудование для научных экспериментов.

Всего во время экспедиции планируют провести 70 экспериментов и 4 выхода в открытый космос по российской программе. Отмечается, что Кононенко и Чуб проведут на МКС год, О'Хара – полгода. По итогам этого полета Кононенко станет первым человеком, который суммарно проведет в космосе больше тысячи дней. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

