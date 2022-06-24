Сергей Собянин пригласил москвичей отметить День молодежи

Сергей Собянин рассказал о праздновании Дня молодежи, который пройдет 26 июня в "Музеоне".

Также он напомнил о текущих городских проектах, которые помогут молодым людям от 14 до 35 лет построить карьеру. Для тех, кто хочет открыть свое дело, в Москве стал работать предпринимательский клуб "Business Update". Получить работу молодым людям поможет платформа "Вработе" с агрегатором для временного и постоянного трудоустройства.

О пользе площадки "МедиаШум" и работе Московских выставочных залов для начинающих художников – в эфире телеканала Москва 24.