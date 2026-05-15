Собянин: реконструкция Московского ипподрома близится к завершению

Завершить реставрацию исторического главного корпуса Центрального Московского ипподрома планируют уже в 2026 году. Ход работ осмотрел Сергей Собянин вместе с вице-премьером России Дмитрием Патрушевым и министром сельского хозяйства страны Оксаной Лут.

Специалисты трудятся над реставрацией фасадов и интерьеров, восстанавливают витражи, люстры, лепнину и другие элементы. По итогам на трибуне смогут разместиться до двух тысяч зрителей.

Также сохранят исторический ресторан и музей истории Центрального Московского ипподрома. Это место станет одним из лучших общественных пространств столицы.

