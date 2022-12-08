Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Общество

Около 20 тыс заявок поступило в центр поддержки семей мобилизованных граждан – Собянин

Около 20 тыс заявок поступило в центр поддержки семей мобилизованных граждан – Собянин

Московский бизнес быстро адаптировался к ситуации на фоне санкций – Собянин

Собянин назвал провокацией сообщения о второй волне мобилизации

Новости часа: распущенный президентом Перу конгресс объявил ему импичмент

Собянин поддержал развитие инновационных городских агрокомплексов

Собянин рассказал о строительстве транспортных развязок в Москве

Собянин продлил поддержку исследований лекарств на базе медучреждений столицы

Собянин включил еще шесть стартовых площадок в программу реновации

Новости часа: еще шесть стартовых площадок включили в программу реновации в Москве

Собянин рассказал о присвоении знака "Волонтер Москвы" 30 горожанам

В центр поддержки семей мобилизованных граждан поступило около 20 тысяч заявок. Об этом рассказал Сергей Собянин. Как отметил мэр, каждое обращение рассматривают индивидуально.

Они касаются финансовой поддержки, трудоустройства, переобучения, устройства детей в детские сады, заявок на продленку, платного питания. Сообщают граждане и о проблемах с пожилыми родителями, которые после призыва остались одни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Частичная мобилизация 2022
мэр МосквыобществовидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика