Около 20 тыс заявок поступило в центр поддержки семей мобилизованных граждан – Собянин

В центр поддержки семей мобилизованных граждан поступило около 20 тысяч заявок. Об этом рассказал Сергей Собянин. Как отметил мэр, каждое обращение рассматривают индивидуально.

Они касаются финансовой поддержки, трудоустройства, переобучения, устройства детей в детские сады, заявок на продленку, платного питания. Сообщают граждане и о проблемах с пожилыми родителями, которые после призыва остались одни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.