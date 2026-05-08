Мэр Москвы: легендарный Космический центр имени Хруничева отметил 110 лет

Легендарный Космический центр имени Хруничева отметил 110-летие, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Предприятие прошло путь от производства автомобилей до создания космических комплексов.

Его история началась в 1916 году, тогда на заводе выпускали автомобили. С 1923 года начался авиационный период, а с 1960 года – космическая эра. Там проектировали ракеты-носители "Протон", орбитальные станции "Салют" и "Алмаз", модули станции "Мир" и три модуля российского сегмента МКС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.