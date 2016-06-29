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29 июня 2016, 08:15

Общество

Спиртовые настойки уйдут с аптечных полок

Спиртовые настойки уйдут с аптечных полок

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Производителей лекарств с содержанием спирта обязали ввести систему учета алкоголя и установить счетчики. Закон уже принят Госдумой и одобрен Комитетом Совфеда по экономической политике, передает телеканал "Москва 24".

По мнению экспертов, новая мера может привести не только к подорожанию настоек, но и вовсе сместить их с аптечных полок. Сейчас флакон лечебного боярышника или, например, календулы стоит в районе тридцати рублей. Но будут ли покупать народные средства по более высокой цене, не берутся предсказать даже маркетологи. Производства жизненно важных и срочно необходимых лекарственных препаратов изменения не коснутся.
лекарства Иван Базанов новости учет общество спирт Ксения Седунова
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