Спиртовые настойки уйдут с аптечных полок

Производителей лекарств с содержанием спирта обязали ввести систему учета алкоголя и установить счетчики. Закон уже принят Госдумой и одобрен Комитетом Совфеда по экономической политике, передает телеканал "Москва 24".

По мнению экспертов, новая мера может привести не только к подорожанию настоек, но и вовсе сместить их с аптечных полок. Сейчас флакон лечебного боярышника или, например, календулы стоит в районе тридцати рублей. Но будут ли покупать народные средства по более высокой цене, не берутся предсказать даже маркетологи. Производства жизненно важных и срочно необходимых лекарственных препаратов изменения не коснутся.