Кастинг в иммерсивное шоу "Вернувшиеся" прошел в Москве

"Вернувшиеся" вернулись: в Москве прошел кастинг в спектакль, ставший одним из родоначальников иммерсивного театра в России. За шанс быть частью культового шоу боролись около 1 500 претендентов из разных уголков России.

Постановка основана на пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена "Привидения". Впервые шоу "Вернувшиеся" представили в Москве в декабре 2016 года, площадкой стал исторический особняк Дашкова. В общей сложности за 6 лет прошло более 800 показов в Москве и Санкт-Петербурге, на которых побывали около 150 тысяч зрителей.

Главная особенность иммерсивного спектакля – полное погружение зрителя в происходящее. Гости особняка могут ходить по зданию и следить за актерами. В зависимости от того, за кем ходит зритель, и строится сюжет.

В 10-летнюю годовщину шоу перезапустят с новым звездным составом, который пока держится в тайне. А сейчас решили набрать исполнителей второстепенных ролей. Отбором занимался автор идеи проекта, режиссер и хореограф-постановщик Мигель.

Как проходил кастинг? Какие нюансы работы с пространством и телом должны учитывать актеры иммерсивного спектакля? Что ждет зрителей в новой версии шоу? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.