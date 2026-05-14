Садовое кольцо закроют 16 мая из-за эстафеты и мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 19:27

Культура
Главная / Истории /

Музей "Атом" проведет иммерсивные прогулки в рамках акции "Ночь в музее" 16 мая

Искусство просыпается: чем заняться в рамках акции "Ночь в музее" в Москве

Всероссийская ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет 16 мая. В столице гости смогут бесплатно посетить главные экспозиции и картинные галереи. Куда лучше отправиться в грядущие выходные – в материале Москвы 24.

Признанные классики и современники

Мемориальная квартира Андрея Белого. Фото: pushkinmuseum.ru

Юбилейная, 20-я акция "Ночь в музее" пройдет в Москве в субботу, 16 мая. В этом году организаторы подготовили более 600 тематических мероприятий для детей и взрослых.

В событии примут участие 170 городских площадок, включая музеи, библиотеки, парки, лектории, концертные и выставочные залы. Акция начнется в 18:00 и завершится в 02:00. Вход для гостей бесплатный, но нужно заранее зарегистрироваться через учетную запись на сайте.

Например, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына приглашает на экспозицию, которую сотрудники музея создавали в течение 25 лет. В основе – мемориальные предметы, переданные самими эмигрантами и их потомками, включая представителей рода Рюриковичей. Экскурсия начнется с пятиминутного киноролика режиссера Андрея Осипова о ключевых событиях: от расцвета страны накануне Первой мировой войны до проигрыша Белой армии. После фильма гости попадут в зал "Исход", где внимание посетителей акцентируют на уцелевших документах и вещах.

Также все желающие смогут посетить мемориальную квартиру Андрея Белого на Арбате. Гости изучат действующие выставки, познакомятся с биографией и творческим наследием одного из ключевых авторов Серебряного века, а также погрузятся в атмосферу первой трети ХХ столетия.

В свою очередь, галерея "Здесь на Таганке" представит совместные проекты молодых авторов и известных мастеров, работающих в разных жанрах: от живописи, графики и скульптуры до фотографии, инсталляций и видео-арта.

Московский музей современного искусства (ММОМА) в рамках акции откроет бесплатный доступ к двум проектам. В экспозицию "Это лучшее, что у нас есть. Выбор The Art Newspaper Russia" вошли работы известных российских художников начиная с 1960-х годов. Некоторые произведения упомянуты в книге "25 интервью с современными художниками. 2014–2024". Второй проект – выставка Оксаны Афанасьевой "Ослепительно-белый и угольно-черный" – представляет собой личную историю о светлых и темных детских воспоминаниях автора.

Кроме того, гости смогут посетить галерею "Мосарт", где проводятся выставки современных молодых художников. Здесь будет доступна главная экспозиция центра под названием "Красный дом. Традиции и наследие", посвященная династиям русских мастеров, которые жили и творили в особняке 1930-х годов в Новогирееве.

От кинематографа до космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Музей "Атом" также подготовил необычные интерактивы. Например, с 18:00 до 24:00 гости смогут присоединиться к акции "Национальный колорит", где первым 50 посетителям в народных костюмах подарят мороженое. Любителей загадок ждут на научно-просветительском квесте "Космический ядерный буксир "Атом" в 18:00 и квизе "Атомные мифы" в 20:30.

Также каждые полчаса до 22:30 экскурсоводы будут собирать группы на обзорные прогулки с элементами иммерсива. Кроме того, в программе – обсуждение романа "Голова профессора Доуэля" в книжном клубе в 17:00, концерт фольклорного ансамбля "Томь" в 18:00 и кинопоказ фильма "Ночь в музее Славского" в 19:00.

В рамках акции предоставляется возможность посетить Мемориальный музей космонавтики. Гости смогут проследить ключевые этапы развития отрасли: от фантастических проектов Константина Циолковского до работы современных орбитальных комплексов.

Также 16 мая галерея "Ростокино" подготовила показ четырех картин. Зрители познакомятся с шедеврами мирового кинематографа разных жанров. В подборку вошли комедия "Паровоз "Генерал", мелодрама "Катька – бумажный ранет", мистический триллер "Пражский студент" и экспериментальная сюрреалистическая картина "Анемик синема".

В свою очередь, в усадьбе Кусково предлагается посетить выставку, посвященную феномену датского фарфора "Королевский Копенгаген". Экспозиция в Большой каменной оранжерее охватывает период с последней четверти XVIII до второй половины XX века. Ее основу составила коллекция Музея керамики, куда вошли в том числе личные вещи императрицы Марии Федоровны. Именно она, будучи датской принцессой по происхождению, сделала скандинавский фарфор популярным в России. Само выставочное пространство разделено на три тематические зоны. Посетители могут увидеть изделия массового производства, образцы надглазурной росписи и бисквиты, а также уникальные экспонаты, созданные в единственном экземпляре.

На этой же локации бесплатно можно будет посетить дворец графа Шереметева. Летняя резиденция, построенная в 1769–1775 годах по проекту архитектора Карла Бланка, полностью сохранила до наших дней оригинальный облик: старинные деревянные полы, печи, камины и лепнину. Убранства комнат были тщательно восстановлены в ходе реставрации 1976–1983 годов по архивным описям XVIII века, включая точное воссоздание утраченной тканевой отделки стен и мебели.

Другие мероприятия акции "Ночь в музее" доступны по ссылке.

Читайте также


Старкина Маргарита

культурагородистории

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика