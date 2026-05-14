Редкий бриллиант продали за рекордные 17,3 млн долларов в Женеве

На аукционе Christie’s в Женеве установили новый рекорд. Редкий бриллиант треугольной огранки сине‑зеленого цвета продали за 17,3 миллиона долларов.

Драгоценный камень весом 5,5 карата нашли в Центральной Африке в 90‑х годах. Итоговая цена значительно превысила оценку экспертов, которые ожидали от 9 до 13 миллионов. Торги заняли около 20 минут. Покупатель остался анонимным.

Об этом и других темах – в эфире телеканала Москва 24.