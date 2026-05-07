"Мосбилет" рассказывает, куда сходить в мае в рамках Московской музейной недели

С 11 по 17 мая жители и гости столицы смогут бесплатно посетить музеи в рамках акции "Московская музейная неделя". Для входа нужно заранее оформить электронный билет в сервисе "Мосбилет".

В указанные дни откроются ключевые культурные площадки Москвы: музей‑панорама "Бородинская битва", Музей Москвы, Государственный музей А. С. Пушкина и Биологический музей имени Тимирязева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.