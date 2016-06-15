С начала года полиция закрыла в Москве более ста наркопритонов

С начала года полиция закрыла более ста наркопритонов в Москве. Такие данные озвучили в среду на пресс-конференции. За это же время было возбуждено около шести тысяч уголовных дел, связанных с наркопреступностью, передает телеканал "Москва 24".

По словам руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, в городе также не прекращается борьба с так называемыми "закладками" наркотиков и курительных смесей во дворах и подъездах жилых домов.



По данным Минздрава, за последние пять лет в Москве число школьников и студентов, употребляющих наркотики, снизилось втрое.