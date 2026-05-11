Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Строительство моста-паруса в Мнёвниковской пойме завершится в 2027 году, сообщил Сергей Собянин. Благодаря своей оригинальной конструкции, напоминающей парус, мост станет новым украшением Москвы. Он позволит выезжать из Филевского Парка на улицу Нижние Мнёвники и Северо-Западную хорду.

"Два градостроительных проекта Москвы получили международное признание на премии IADA 2026. Проект велопешеходного моста через Нагатинский затон завоевал "платину" в категории "Арки, мосты, путепроводы и шлюзы". Проект Национального космического центра имени первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой удостоился серебряной награды в категории "Высотные здания и небоскребы", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В ЮВАО одновременно ведется строительство 7 зданий школ и образовательных комплексов. Общая площадь новых образовательных учреждений составит почти 146 тысяч квадратных метров.