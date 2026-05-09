Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 9 мая

По брусчатке во время парада на Красной площади в Москве прошли маршем больше тысячи бойцов, в их числе – герои СВО. На трибунах особое место занимали самые важные гости – ветераны.

В Петербурге парадные расчеты проследовали маршем по Дворцовой площади. Тысячи зрителей наблюдали за шествием со смотровой площадки. В этот раз в церемонии участвовали только войска Ленинградского военного округа и кадеты.

После трехлетнего перерыва полномасштабный военный парад состоялся в Краснодаре. По главной площади города торжественно прошли войска Краснодарского гарнизона.

