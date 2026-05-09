Сотни москвичей пришли к Могиле Неизвестного Солдата с цветами

В День Победы сотни москвичей пришли в Александровский сад, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Люди выстроились в очередь к Могиле Неизвестного Солдата. Они подходят к мемориалу по одному после сигнала почетного караула и возлагают цветы.

Множество цветов также появилось на аллее городов‑героев, где горожане отдают дань уважения павшим защитникам Отечества. Москвичи приходят целыми семьями: родители делятся с детьми традициями Дня Победы и вместе учат песни военных лет. Многие рассказывают истории о своих родственниках, которые участвовали в войне.

