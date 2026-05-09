"Поезд Победы" можно посетить на Белорусском вокзале до 14 мая

"Поезд Победы" продолжает работу на Белорусском вокзале. Посетить уникальный передвижной музей можно до 14 мая. Это иммерсивный проект с эффектом погружения в 1940‑е годы.

В рамках экспозиции посетители с помощью декораций, видеопроекций, технологий дополненной реальности, объемного звука и более 150 реалистичных фигур узнают о ключевых событиях Великой Отечественной войны. В составе – 10 тематических вагонов, каждый из которых посвящен отдельным эпизодам войны: от отправки солдат на фронт до блокады Ленинграда, концлагерей и Нюрнбергского трибунала.

