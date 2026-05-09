Военный врач Дмитрий Назаров поздравил ветерана Великой Отечественной войны в Теплом Стане

Военный врач, заместитель начальника филиала военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко, сторонник партии "Единая Россия" Дмитрий Назаров поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Николая Петровича Теплотанских, проживающего на юго-западе Москвы. В рамках патриотической акции для фронтовика подготовили поздравительную программу с участием духового оркестра и артистов, которые исполнили песни военных лет.



"Сегодня поздравил Николая Петровича – фронтовика, который прошел Великую Отечественную войну, сражался в Восточной Пруссии и брал Кенигсберг, был награжден орденом Красной Звезды и орденом Славы III степени. Для меня было большой честью услышать о тех сражениях из первых уст. Пожелал Николаю Петровичу крепкого здоровья. Пока мы помним подвиг солдат, тружеников тыла и всех, кто приближал Победу, жива связь поколений, жива наша история", – сказал Назаров.



Он добавил, что жизненный путь Николая Петровича, которому в августе исполнится 101 год, – это пример мужества, самоотверженного труда и преданного служения своей стране. Война застала его подростком: к тому времени он окончил семь классов и пошел работать трактористом в колхоз. В ноябре 1943 года его призвали в Красную Армию и направили в танковое училище в Свердловске. После подготовки рота, где служил Теплотанских, была направлена на 3-й Белорусский фронт. В качестве механика-водителя танка Т-34 он участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики, сражался в Восточной Пруссии, штурмовал Кенигсберг.



На фронте Николай Петрович проявил себя как смелый и решительный боец. В июле 1944 года в бою под литовской деревней Курмали его экипаж, маневрируя под огнем, уничтожил две самоходные пушки, орудие и десятки солдат и офицеров противника. За этот бой Николай Петрович был награжден орденом Славы III степени. В январе 1945 года под Кенигсбергом он одним из первых ворвался в деревню Уждеген и уничтожил гусеницами своего танка огневые точки противника, а на следующий день под шквальным огнем вывел с поля боя подбитый танк своих товарищей. За мужество и отвагу Теплотанских был награжден орденом Красной Звезды.



После демобилизации Николай Петрович переехал в Москву, работал в строительной отрасли и участвовал в возведении знаковых объектов столицы, включая Главное здание МГУ, комплекс "Лужники" и Кремлевский дворец съездов.



По словам Назарова, сегодня особенно важно сохранять живые свидетельства поколения победителей и передавать их дальше – через личные истории, семейную память и общественные инициативы. Эту работу в Москве продолжают патриотические акции, приуроченные ко Дню Победы. Среди прочих в городе прошла акция "Спасибо герою", в рамках которой жители и гости столицы отправляли письма и открытки ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО. Еще одним проектом стала "Стена Памяти". До 11 мая на площадке Национального центра "Россия" москвичи могут разместить фотографии фронтовиков и тружеников тыла, рассказать об их боевом и трудовом пути и сохранить историю своих семей для будущих поколений.

