Парад Победы начался с выноса флага России и Знамени Победы

На Красной площади завершился парад в честь Дня Победы. Торжественная церемония началась с выноса флага Российской Федерации и Знамени Победы.

После выступления была объявлена минута молчания в память о погибших героях Великой Отечественной войны. Затем по брусчатке Красной площади прошли пешие расчеты, включая курсантов военных учебных заведений и представителей различных родов войск.

