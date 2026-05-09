Акция "Бессмертный полк" проходит в смешанном формате в России

Ключевой традицией Дня Победы остается акция "Бессмертный полк", которая объединяет личные истории семей и память о героях войны. В этом году акция проходит в смешанном формате: шествия уже состоялись на Дальнем Востоке, в Сибири и Забайкалье, а в Москве трансляция пройдет онлайн.

Инициатива зародилась в 2012 году в Томске, когда около 6 тысяч человек впервые прошли колонной с портретами участников войны. Позже акцию поддержали десятки городов России и зарубежных стран. В 2018 году участие в ней приняли более 10 миллионов человек в России и еще в 80 странах мира.

