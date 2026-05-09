Парад 2026 года впервые за 19 лет возвращается к формату без техники

Парад 2026 года впервые за 19 лет возвращается к формату без военной техники, к которой зрители уже привыкли. Техника участвует в параде только с 2008 года. Об этом и других особенностях парадов разных лет рассказал в продолжении беседы историк, редактор и член Союза кинематографистов России Андрей Малов-Гра.

Первый парад в честь Победы в столице прошел не 9 мая, а 24 июня 1945 года. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал заместитель Верховного главнокомандующего маршал Георгий Жуков. Торжественным маршем прошли сводные полки фронтов, а советские солдаты бросили к подножию Мавзолея 200 знамен разгромленных германских частей.

