Телеканал Москва 24 навестил ветерана Великой Отечественной войны Валентина Иноземцева

В преддверии Дня Победы Москва 24 побывала в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны. Один из них – Валентин Иноземцев, чья гостиная сегодня напоминает музей с фотографиями и наградами, отражающими его жизнь до и после войны.

Валентин Иноземцев был призван на фронт в 17 лет и служил в подразделении "Смерш". Он прошел Прибалтийский и Белорусский фронты, а Победу встретил на передовой. Сегодня ветеран хранит боевые ордена и медали и каждое 9 Мая принимает гостей, вспоминая фронтовые годы и читая стихи о войне.

