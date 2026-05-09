Первый парад в честь Победы прошел в Москве 24 июня 1945 года

Парад имеет давнюю традицию и интересную историю. Самый первый парад в честь Победы в столице прошел не 9 мая, а 24 июня 1945 года. Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Георгий Жуков.

Торжественным маршем прошли сводные полки фронтов, а завершающим эпизодом стало символическое действо, когда советские солдаты бросили к подножию Мавзолея 200 знамен разгромленных германских частей. В советский период парад проводился нерегулярно и был приурочен преимущественно к юбилейным датам.

