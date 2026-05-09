В Москве продолжаются памятные мероприятия, посвященные военной истории страны и парадам Победы. В материалах, связанных с событиями 1945 и 1941 годов, напоминают о ключевых участниках и организаторах исторических парадов, включая командующего Московской зоной обороны Павла Артемьева, который руководил парадом 7 ноября 1941 года.

Отдельно отмечается значение парада Победы 24 июня 1945 года, который прошел на Красной площади и стал символом завершения войны. В организации мероприятия важную роль сыграли высшие военные руководители, а сам парад стал демонстрацией силы и единства страны. Также подчеркивается символическое значение Знамени Победы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.