Экскурсовод рассказал о маскировке столицы в годы войны

Маскировать Москву начали с вечера первого дня войны, 22 июня 1941 года, тогда объявили о светомаскировке. На улицах по вечерам не включали фонари, окна домов занавешивали плотными шторами, чтобы свет не проникал. Об этом рассказал экскурсовод первой категории Государственного музея обороны Москвы Дмитрий Носков.

28 июня началась операция "Невидимый Кремль". Золотые купола соборов закрасили серой краской, кресты сняли, чтобы они не выделялись на фоне города. Звезды на башнях отключили и спрятали за деревянными щитами. На кремлевской стене художники нарисовали окна и двери, а зубцы скрыли фанерой, чтобы они выглядели как обычные крыши домов.

