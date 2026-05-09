Оператор Марк Трояновский участвовал в съемках исторического парада на Красной площади

На Манежной площади проходила работа над исторической хроникой, посвященной параду 7 ноября 1941 года на Красной площади. В съемках и архивных материалах особое место занимает фигура оператора Марка Трояновского, который фиксировал события легендарного парада в тяжелые для страны дни.

В материале отмечается, что в период начала войны обстановка в Москве была крайне напряженной. В эти дни на трибуне Мавзолея выступали представители руководства страны, включая обращение к гражданам с призывом к защите Родины. Речь стала одним из ключевых исторических документов того времени и символом мобилизации страны в условиях военной угрозы.

