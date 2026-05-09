Советский Союз получил первый "Оскар" за документальный фильм о войне

В истории советского кино первый "Оскар" СССР принес документальный фильм о событиях Великой Отечественной войны под Москвой. Картина была представлена в номинации документальных фильмов и получила международное признание.

Фильм в советском прокате назывался "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой", а в США вышел под названием "Москва наносит ответный удар". Различие в названии объяснялось тем, что продвижением картины в США занимались американские продюсеры, которые адаптировали название для более успешного проката и восприятия зрителями.

