Полноценный женский строй впервые прошел на параде в Москве в 2016 году

Сотни женщин военнослужащих выходят на брусчатку сегодня. В 1945 году женские парадные рас четы не участвовали, потом девушки выходили на площадь редко и в основном только в составе оркестров, но все изменилось в 2016 году.

Именно тогда на парад впервые вышел полноценный женский строй, впервые прошли женщины военнослужащие, представлявшие различные вузы министерства обороны, и эту традицию продолжают до сих пор. Парадная форма женщин состоит из шерстяного кителя, юбки выше колен, черных сапог или ботинок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.