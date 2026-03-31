Авиабилеты на популярные зарубежные направления заметно подорожают

Авиабилеты на популярные зарубежные направления, включая рейсы в Турцию и Египет, заметно подорожают на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Из-за необходимости облетать опасные зоны увеличивается расход топлива, а вместе с ним растут и топливные сборы.

На стоимость билетов также будет влиять и спрос на перелеты, говорят эксперты. Они советуют не откладывать покупку билетов на запланированные поездки.



