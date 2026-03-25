"Деньги 24": эксперт сравнил доходность рублевых и валютных вкладов

В России средняя ставка по рублевым вкладам в топ-20 банков составляет 13,98% на 3 месяца, 13,62% – на 6 месяцев и 12,51% – на 1 год. Об этом рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.

Ставки по валютным вкладам значительно ниже: по долларовым – 2%, по евро – 1%, по юаню – 3,5%, по дирхаму – 2,5%.

Например, вклад в 10 тысяч долларов на год под 2% при курсе 82 рубля за доллар принесет итоговую сумму в 836 400 рублей. Рублевые вклады сейчас выглядят значительно привлекательнее по доходности, однако при нестабильном курсе валютные вклады могут служить способом сохранить сбережения.

Подробнее – в программе "Деньги 24".