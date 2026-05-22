Ограничение ввоза цветов из Армении может повлиять на рынок России

Ограничения на поставки цветов из Армении могут изменить ситуацию на российском рынке. Россельхознадзор приостановил ввоз продукции из-за обнаружения цветочного трипса. Под ограничения попали тюльпаны, а также часть других популярных позиций.

Эксперты отмечают, что вредитель опасен для растений и может повлиять на качество бутонов. При этом для человека он угрозы не представляет. Специалисты считают, что дефицита не ожидается, так как поставки могут заменить другие страны и российские производители.

