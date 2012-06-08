Фриганы имеют свой кодекс чести

В России фриганизм не так развит, как в США, Великобритании, Эстонии, Бразилии или Южной Корее. Он зародился в середине 60-х в США. В основном фриганы – радикальные вегетарианцы. Цель их — обойти какие-либо денежные отношения, отказаться от принципа потребительства. Шопинг эти люди заменяют собирательством. У фриганов существует даже свой кодекс чести: рыться только в помойках у супермаркетов и многоквартирных домов, не копаться в контейнерах медучреждений и коттеджей, а также убираться на помойке после себя и проявлять щедрость.