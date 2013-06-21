Власти Москвы помогут семье мальчика, погибшего при падении дерева

Семье мальчика, погибшего при падении дерева, помогут администрация района и правительство Москвы.

Напомним, трагедия произошла сегодня на пересечении Балаклавского и Севастопольского проспектов. При входе в Битцевский лес на двухлетнего ребенка рухнула сухая осина. Он погиб мгновенно. В департаменте природопользования заявили, что сухостой в городе убирают исправно, но, в основном, на прогулочных дорожках.