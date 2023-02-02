Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 23:00

Экономика

Услуга по продаже брендовой б/у одежды и обуви появилась на "Яндекс Маркете"

Услуга по продаже брендовой б/у одежды и обуви появилась на "Яндекс Маркете"

"Яндекс Маркет" предложил пользователям продавать брендовые б/у вещи

"Яндекс Маркет" предложил пользователям продавать брендовую б/у одежду

"Яндекс Маркет" предложил пользователям продавать брендовую б/у одежду и обувь

"Яндекс Маркет" предложил пользователям продавать брендовую ношеную одежду и обувь

Индийский бренд Northern India Trends появится на рынке РФ

Новости часа: МИД РФ счел абсурдом слова Макрона о поставках истребителей Украине

Индийский производитель одежды Northern India Trends намерен выйти на российский рынок

Новости часа: число проектов комплексного развития территорий в Москве вырастет в 3 раза

Индийский бренд Northern India Trends появится на российском рынке

На "Яндекс Маркете" появилась новая услуга. Сервис разрешил продавать ношенную брендовую одежду и обувь, но только определенных марок.

В конце 2022 года стало известно, что "Яндекс Маркет" запустил продажи электроники и бытовой техники собственного бренда Tuvio. На площадке маркетплейса стали доступны телевизоры с диагональю 43 дюйма на платформе "Яндекс ТВ".

На каких условиях "Яндекс Маркет" планирует проводить такие сделки? И как собираются устанавливать подлинность вещей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоЕкатерина КузнеченковаНаталья Мелехина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика