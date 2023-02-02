Услуга по продаже брендовой б/у одежды и обуви появилась на "Яндекс Маркете"

На "Яндекс Маркете" появилась новая услуга. Сервис разрешил продавать ношенную брендовую одежду и обувь, но только определенных марок.

В конце 2022 года стало известно, что "Яндекс Маркет" запустил продажи электроники и бытовой техники собственного бренда Tuvio. На площадке маркетплейса стали доступны телевизоры с диагональю 43 дюйма на платформе "Яндекс ТВ".

На каких условиях "Яндекс Маркет" планирует проводить такие сделки? И как собираются устанавливать подлинность вещей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.