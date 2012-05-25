"Интервью":Наталья Шашина рассказала, как защититься от клещей

В этом году в Москве и Московской области была отмечена крайне высокая активность клещей. В этом году с наступлением летнего сезона с жалобами на укусы в медицинские учреждения города обратились более пяти тысяч человек.

Доктор биологических наук Наталья Шашина рассказала, чем, по ее мнению, вызван такой всплеск клещевой активности. Также она рассказала, какие клещи по-настоящему опасны для человека, как правильно защититься от укуса клеща и презентовала костюм, в котором надо посещать потенциально опасные места.