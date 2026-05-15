Мошенники стали придумывать новые схемы с началом сезона отпусков

С началом сезона отпусков мошенники стали придумывать новые схемы. За неделю до вылета злоумышленники звонят туристу и представляются "турпомощью". Они рассказывают об отмене рейса по разным причинам, например из-за вспышки ротавируса в отеле или обострения политической обстановки.

Потом мошенники предлагают вернуть деньги за тур и купить срочный билет на стыковочный рейс. Жертве предлагают заплатить от 50 до 100% стоимости тура.

