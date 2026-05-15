15 мая, 07:15Безопасность
Мошенники стали придумывать новые схемы с началом сезона отпусков
С началом сезона отпусков мошенники стали придумывать новые схемы. За неделю до вылета злоумышленники звонят туристу и представляются "турпомощью". Они рассказывают об отмене рейса по разным причинам, например из-за вспышки ротавируса в отеле или обострения политической обстановки.
Потом мошенники предлагают вернуть деньги за тур и купить срочный билет на стыковочный рейс. Жертве предлагают заплатить от 50 до 100% стоимости тура.
