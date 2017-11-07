Тайные знаки и смысли в шедеврах мировой живописи

В Центре дизайна Artplay прошла лекция по теме – "Что скрыл художник: тайные смыслы в картинах Вермеера, Босха, Ван Эйка, Арчимбольдо и других мастеров".

Средние века. Две человека встречаются на улице, сидят, болтают. Один хочет узнать у второго, христианин ли он. Спрашивать напрямую неудобно. Тогда он начинает чертить палочкой на песке рыбку. Если собеседник обратит внимание – он не язычник. Дело в том, что рыба – важный символ в Христианстве.

Во все времена живопись была символичной. Зашифрованные знаки позволяли художнику доносить свои мысли до зрителей. Картина Яна ван Эйка "Портрет четы Арнольфини" – произведение, переполненное символами. Тапочки – знак домашнего очага, крупкой семьи. Собака – верность и преданность. Цветущее дерево за окном – символ утерянного рай.

