Сколько стоят современные утюги

Забыть выключить утюг уже не страшно. Самый частый в использовании бытовой прибор довели до совершенства. Он сам отключается, сам удаляет лишний пар и даже сам гладит и складывает вещи в стопку.

10 февраля утюгу исполняется 381 год. Принципиально он с тех времен не изменился, разве что стал электрическим и меньше весить. Главным конкурентом утюга сейчас является парогенератор. Спрос на них за последние годы существенно вырос.

По данным аналитиков, они занимают уже 20 процентов от всего рынка гладильных аппаратов. Что касается утюгов, то в среднем сегодня в столице его можно купить за 3 300 рублей. Однако есть варианты в десятки раз дороже. Что в них такого особенного?

Существует целая гладильная система за 130 тысяч рублей. Помимо утюга в нее входит доска, парогенератор и даже 2 вентилятора, которые встроены в стол для того, чтобы удалять лишний пар. Про тех, кто вечно забывает выключить утюг, здесь тоже не забыли, система сделает это автоматически через пару минут после использования. В собранном виде конструкция напоминает чемодан на колесах.

Также на рынке есть манекен, который и высушит рубашку после стирки, и выгладит ее. От вас требуется только каждые шесть минут одевать аппарат в новую вещь. Дальше манекен наполняется горячим воздухом, температура которого регулируется 12 режимами. Цена составляет 60 тысяч рублей.

Наверняка наши предки, жившие в XIX веке, тоже мечтали о роботе, но пользоваться приходилось устройством, которое отжимает и распрямляет мокрое белье с помощью валиков, а для этого нужно вращать рукоятку. Сил затратите прилично, зато можно сэкономить на электричестве. Цена составит 11 тысяч 800 рублей.

Карманный вариант утюга удобно брать с собой в поездку. Работает он от трех батареек, либо от USB. Купить его можно всего за 2 тысячи рублей.

А самый бюджетный вариант утюга продается в столице за 408 рублей. Без всяких наворотов и функций. Скромный, недорогой, но вполне возможно, что и недолговечный.

Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".