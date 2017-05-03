Телеканал "Москва 24" в прямом эфире покажет главные события 9 мая. Сначала можно будет проследить за передвижением техники с полигона в Нижних Мневниках до Красной площади. Корреспонденты будут работать на протяжении всего маршрута.

На Тверской откроется передвижная студия "Москвы 24". Затем – трансляция парада в честь Дня Победы. Ведущие телеканала присоединятся к праздничным гуляниям в городских парках, а после в прямом эфире вместе с участниками "Бессмертного полка" пройдут от Белорусского вокзала до Красной площади.

"Москва 24" – единственный телеканал, который 9 мая почти сутки будет работать в прямом эфире.