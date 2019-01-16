"Москва и мир": проверка газа и допинговый скандал

В столице началась внеплановая проверка газового оборудования, она продлится до 23 января. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он также отметил, в каждом округе создадут специальную комиссии, которая будет следить за работами.

Чтобы не стать жертвами мошенников, владельцам квартир следует знать, что сотрудники газовой службы одеты в спецодежду синего цвета с официальным логотипом организации, при себе они имеют служебные удостоверения, которые обязаны предъявить по требованию

Международная федерация бобслея и скелетона отстранила до 18 декабря 2020 года Александра Зубкова за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте федерации. Спортсмену придется оставить должность президента Федерации бобслея России. Дисквалификация также запрещает любую деятельность, связанную с этим видом спорта.

Также отстранены от участия в соревнованиях на два года и трое других россиян – обладатель Кубка мира Александр Касьянов, призер чемпионата мира Ильвир Хузин и участник Олимпийских игр в Сочи Алексей Пушкарев. Их признали виновными в подмене проб, взятых во время сочинской Олимпиады. Теперь у спортсменов аннулируются все результаты, показанные на соревнованиях, начиная с февраля 2014 года. Между тем, Зубков и бобслеисты имеют право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде. Тем временем IBSF продолжает рассмотрение дел еще двух российских бобслеистов – Максима Белугина и Алексея Воеводы.

Послы 28 стран ЕС в Брюсселе согласовали расширение санкционного списка. В него включены еще четыре россиянина, которых в Европе считают офицерами ГРУ. Среди них Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Великобританией в покушении на жизнь агента британской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Западные СМИ утверждают, что под именами Петрова и Боширова скрываются офицеры российской военной разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

В декабре россиян в свой санкционный список уже добавило министерство финансов США. Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй также утвердила сформированный спецслужбами список из шести российских бизнесменов, против которых могут быть введены санкции в связи с нашумевшим отравлением Скрипалей. Прошлой весной в Солсбери было совершено нападение на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.