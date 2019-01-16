Собянин пригласил москвичей на вечер книжных игр на ВДНХ 19 января

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Сергей Собянин пригласил москвичей сыграть в литературную "Мафию" и поучаствовать в интерактивных чтениях в павильоне "Книги" на ВДНХ в субботу, 19 января. Сообщение мэра опубликовано на его странице в Twitter.

"В эту субботу в павильоне "Книги" на ВДНХ пройдет вечер книжных игр. Хорошая идея для отдыха с ребенком. Можно изучать книжные новинки в игровой форме: литературные "Крокодил ", "Мафия ", "Фанты" и многое другое", – сообщается в посте.

Начало мероприятия – 15:00. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.



В эту субботу в #павильонКниги на #ВДНХ пройдет вечер книжных игр. Хорошая идея для отдыха с ребенком. Можно изучать книжные новинки в игровой форме: литературные "крокодил", "мафия", "фанты" и многое другое. Нужна регистрация: https://t.co/uTeJsqRvH4 pic.twitter.com/JzhJhTBO48 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 января 2019 г.

Гостей ждут не только игры. Посетители павильона проанализируют и изучат несколько литературных новинок для детей – "Приключения принца Олеомаргарина" Марка Твена, "Зверский детектив" Анны Старобинец, "Когда море стало серебряным" Грейс Лин. Модератор встречи – Мария Хмара, методист организации профессиональных наставников по чтению "Книжныйгид.org".