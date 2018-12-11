"Москва и мир": программа реновации жилья и прощание с Людмилой Алексеевой

Началось расселение жильцов двух пятиэтажек столичного района Фили-Давыдково по программе реновации. 118 семей из домов №№ 33 и 35 на улице Олеко Дундича переезжают в новостройку на Малой Филевской улице. При желании эти жильцы могут осмотреть квартиры и представить заявление с согласием, а также все необходимые документы в Центр информирования. После заключения договора они смогут получить ключи и переехать в новое жилье. Об этом рассказали в московском департаменте городского имущества. Там также уточнили, что сейчас на западе столицы идет расселение из 11 пятиэтажек. К настоящему моменту договоры с департаментом городского имущества заключили уже 440 семей.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. По замыслу правительства Москвы, она улучшит жилищные условия около 1 миллиона москвичей и обновит примерно 100 городских кварталов.

В столице простились с Людмилой Алексеевой. Гражданская панихида прошла в Центральном доме журналиста. Отдать дать уважения одной из старейших российских правозащитниц пришли сотни людей, в том числе послы европейских стран и США, представители Совета Европы. На траурную церемонию приехал и Владимир Путин. Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. За свою жизнь она написала свыше сотни работ по правам человека. В 1976 году участвовала в формировании первой правозащитной организации в России – Московской Хельсинкской группы, которую позже и возглавила. На протяжении десяти лет Людмила Алексеева являлась членом комиссии по правам человека, позже преобразованной в президентский Совет по правам человека. Она также была в десятке самых влиятельных женщин России. Ей присудили множество наград. Людмилу Алексееву дважды выдвигали на Нобелевскую премию мира.



Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал повысить в стране минимальную заработную плату, а также понизить ряд налогов. В частности, по словам французского лидера, будет отменено запланированное повышение налогообложения малоимущих пенсионеров. Кроме того, безналоговыми станут сверхурочные, а работодателей отныне будут стимулировать к тому, чтобы они выплачивали своим сотрудникам к концу каждого года премиальные, не облагающиеся сборами. Об этом Эммануэль Макрон сообщил в телеобращении. В своем выступлении он признал, что чувства гнева и возмущения, которые испытывают протестующие, во многом оправданы. Он пообещал, что минимальная заработная плата во Франции, начиная с 2019 года, возрастет на 100 евро в месяц. Однако Макрон отказался повысить налоги для богатых, заявив, что это ослабит экономику в условиях, когда нужно создавать новые рабочие места. Президент признал, что в стране сложилась чрезвычайная ситуация в экономике и социальной сфере. Он пообещал встретиться с мэрами со всех регионов Франции и начать "беспрецедентные дебаты".



В выпуске использованы материалы © 2018 Associated Press