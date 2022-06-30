"Это наш город": количество выделенных полос в Москве увеличится до 100

Количество выделенных полос в Москве увеличится до 100. 30 июня новая выделенка заработает на улице Шереметьевской на северо-востоке столицы. Об этом сообщают в Дептрансе.

Как ожидается, жители сразу нескольких районов будут заметно меньше времени тратить на дорогу к метро и центру города. По полосе будут ходить автобусы и электробусы пяти маршрутов. Ежедневно они перевозят более 20 тысяч пассажиров.