19 мая, 03:10
"Новости дня": павильоны "Ягодные сезоны" открылись по всей Москве
Павильоны проекта "Ягодные сезоны" начали работу в каждом районе Москвы, при этом их количество в этом году увеличилось. Там продают клубнику, малину, землянику, бруснику, жимолость и другие сезонные ягоды.
Продукцию доставляют из фермерских хозяйств южных регионов России – Краснодарского и Ставропольского края, Астраханской и Ростовской областей, а также из Крыма, Адыгеи, Дагестана и Карачаево-Черкесии.
